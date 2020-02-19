Скандал с сыном президента: суд ООН решит судьбу шикарного особняка в Париже

Международный суд ООН в Гааге с 17 по 21 февраля рассматривает жалобу Экваториальной Гвинеи на решение конфисковать особняк в Париже, реальным владельцем которого, по мнению французского правосудия, является Теодорен Обианг, вице-президент (сын президента) этой страны. Решение о конфискации было принято в рамках вынесенного Обиангу в Париже приговора по делу о «приобретении имущества незаконным путем».

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Французская юстиция уже дважды высказалась по этому вопросу.

В октябре 2017 года Теодорен Нгома Обианг был приговорен к 3 годам тюрьмы условно, а также к условному штрафу в 30 миллионов евро и к конфискации приобретенного им во Франции «движимого и недвижимого имущества», включая дом на престижном авеню Фош в Париже.

Площадь семиэтажного особняка — 4115 квадратных метров, в нем более 100 комнат.

Тот самый, «гвинейский», дом в Париже, на авеню Фош, 42. Photo AFP / Eric Feferberg

10 февраля 2020 года Апелляционный суд Парижа, куда обратились адвокаты обвиняемого, ужесточил приговор, сделав штраф в 30 млн евро реальным, а не условным.

Впрочем, 30 млн — «мелочь» по сравнению со стоимостью особняка, который сейчас, по данным французской редакции RFI, оценивается в 107 миллионов евро.

Не дожидаясь решения апелляционной инстанции, власти Экваториальной Гвинеи обратились Международный суд ООН в Гааге, требуя признать особняк дипломатической собственностью. Гвинейские власти утверждают, что с 2011 года в этом доме было посольство страны во Франции.

Французские представители, в свою очередь, настаивают на том, что особняк на авеню Фош использовался 50-летним Теодореном Обиангом в личных целях.

Теодорен Обианг. Steve Jordan / AFP

Как сообщил корреспондент RFI, во второй день слушаний, 18 февраля, юристы, выступающие на стороне Франции, привели в качестве главного аргумента результаты обыска, проведенного в этом доме парижской полицией в 2012 году, после начала расследования в отношении Обианга.

В доме, где есть кинотеатр, дискотека, спа, позолоченная сантехника и прочие дипломатические атрибуты, обнаружили десятки предметов дорогой «одежды и обуви одного размера, многие из которых — с именем владельца (Teodorin Ngoma Obiang) или с его инициалами TNO», — заявила в суде французский адвокат Марилин Гранж.

Госпожа Гранж обвинила гвинейские власти в «злоупотреблении правом» с целью избежать конфискации частной собственности Теодорена Обианга, которую «замаскировали под посольство». А собственность, как уже постановил французский суд, была приобретена на «незаконные» деньги.

(Напомним, что отец обвиняемого, 77-летний Теодоро Обианг Нгема Мбасого, правит Экваториальной Гвинеей с 1979 года, когда захватил власть в результате военного переворота. Эта страна, с населением чуть больше миллиона человек, чрезвычайно богата природными ресурсами, и при этом по уровню ВВП на душу населения занимает сейчас 134-е место в мире).

Представители Экваториальной Гвинеи, в свою очередь, заявили о «дискриминационном подходе» французского правосудия к стране.

«Франция подвергает мою страну абсолютно произвольному и дискриминационному обращению и, следовательно, это противоречит нормам международного права», — заявил Кармело Нвоно Нка, посол Экваториальной Гвинеи в Бельгии и Нидерландах, выступая в суде в Гааге.

Франция «не относится к Экваториальной Гвинее дискриминационным образом», — ответил Франсуа Алабрюн, член делегации, представляющей Париж. «Подход, принятый Экваториальной Гвинеей с самого начала настоящего дела, показывает существование риска злоупотребления дипломатическим иммунитетом», — подчеркнул адвокат, которого цитирует AFP.

В пятницу, 21 февраля, стороны должны будут выступить с заключительным словом, после чего суд удалится на подготовку решения.

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