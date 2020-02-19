Число скончавшихся от коронавируса в Китае превысило две тысячи человек

Более двух тысяч человек скончались от последствий вируса Covid-19 в Китае

Число умерших от последствий заражения коронавирусом Covid-19 в материковом Китае перевалило за две тысячи человек. Об этом в среду, 19 февраля, объявили местные власти.

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Национальная комиссия здравоохранения КНР отчиталась, что число скончавшихся от последствий нового коронавируса составило к среде 2004 человека. За минувшие сутки было зарегистрировано 1749 новых случаев заражения. Это наименьший показатель с 29 января. Таким образом в Китае зафиксировано в общей сложности 74 тысячи инфицированных.

Вне провинции Хубэй, центре вспышки вирусной инфекции, число новых случаев заражения снижается уже 15-й день подряд. По официальным данным, во вторник в Китае, за исключением провинции Хубэй, выявили 56 новых случаев заражения. Пиковый показатель был зафиксирован 3 февраля (890 случаев).

Тем временем в порту в Японии несколько сотен пассажиров лайнера Diamond Princess, у которых не был обнаружен вирус, начали покидать лайнер после двух недель карантина. Среди пассажиров был подтвержден 621 случай заражения. Это самый крупный очаг инфицирования за пределами Китая. Около половины находившихся на борту путешественников являются гражданами Японии. США, Канада, Австралия, Италия, Южная Корея направили специальные рейсы для эвакуации своих граждан, находившихся на борту.

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