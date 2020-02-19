Экс-президента Южной Кореи приговорили к 17 годам заключения по обвинению в коррупции

В Южной Корее Апелляционный суд приговорил бывшего президента Ли Мен Бака к 17 годам лишения свободы по обвинению в коррупции

В Южной Корее Апелляционный суд приговорил бывшего президента Ли Мен Бака к 17 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Экс-президента вернули под стражу после освобождения под залог. Об этом 19 февраля сообщает Yonhap.

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В октябре 2018 года суд низшей инстанции приговорил Ли Мен Бака к 15 годам заключения и к штрафу в более чем 18 миллиардов вон (более 15 миллионов долларов США). В марте 2019 года его освободили под залог по состоянию здоровья.

Суд тогда признал, что экс-президент пользовался своими полномочиями в интересах компании по производству автозапчастей DAS, которой он фактически владел (по документам, компания принадлежит его брату). Бывшего президента обвиняют также в получении взяток от компании Samsung Electronics.

Апелляционный суд установил, что Ли Мен Бак получил взяток на сумму в 9,4 миллиарда вон (около 8 миллионов долларов) и присвоил 25,2 млрд вон (21 миллион долларов) у компании DAS. Сам экс-президент отверг обвинения. Он утверждает, что не является владельцем DAS.

78-летний Ли Мен Бак был президентом Южной Кореи с 2008 по 2013 год. Он стал четвертым бывшим южнокорейским лидером, осужденным в соответствии с уголовным правом, напоминает Yonhap.

В апреле 2018 года экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам заключения по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением.

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