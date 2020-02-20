Россия и Турция приняли прямое участие в военных действиях в Идлибе

Турция должна «прекратить поддержку действий террористов» в Сирии. Об этом в четверг, 20 февраля, заявили в министерстве обороны России после того как российские и турецкие военные активизировали свои действия в Идлибе.

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Ранее днем самолеты Су-24 ВКС России нанесли удары в зоне деэскалации в Идлибе. По заявлению российских военных, это было сделано в ответ на атаку террористических группировок, которых поддерживает Турция. Власти Турции заявили, что при обстреле российской авиации погибли двое турецких военных, пятеро ранены.

В четверг утром на юго-востоке провинции Идлиб войска сирийской оппозиции перешли в наступление против армии Башара Асада. Эту оппозицию поддерживает Турция, которая контролирует там несколько так называемых «зон деэскалации». При этом сирийские СМИ утверждают, что со стороны турецких военных также проводился обстрел сирийских позиций. Официальный Дамаск заявил, что при турецких обстрелах было ранено четверо сирийских военных.

Как заявил в четверг Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (РФ), «действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии». В результате российские силы в Сирии «по просьбе сирийского командования» нанесли авиаудар. Были «уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков», – сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

В последние недели участились столкновения сирийских и турецких военных в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул Дамаску и Москве ультиматум: сирийские войска должны выйти за пределы зоны деэскалации и прекратить нападения на турецких военных. Дамаск не намерен оставлять Идлиб и продолжает наступление.

В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил местному телеканалу, что своим вмешательством «Турция стремится предотвратить гуманитарную трагедию в Сирии».

В сентябре 2018 и октябре 2019 года президенты России и Турции подписывали соглашения об остановке широкомасштабной военной операции в Идлибе, однако ни одна из этих договоренностей не была выполнена. Наступление сирийской армии в Идлибе началось летом 2019 года, вторая активная фаза наступила в декабре.

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