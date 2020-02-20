Тбилиси, Лондон и Вашингтон обвинили ГРУ в кибератаке на Грузию.

Российские спецслужбы причастны к атаке на сайты грузинских государственных органов в октябре прошлого года. Такое заявление сделало в четверг, 20 февраля, министерство иностранных дел Грузии. Это заявление поддержали в Лондоне и Вашингтоне.

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«Кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам Грузии и правительственным структурам, нарушив и парализовав работу различных организаций и вызвав тревогу у широкой общественности», — заявил в четверг журналистам официальный представитель МИД Грузии. При этом в ведомстве считают, что к кибератака была спланирована и проведена российскими военными.

28 октября 2019 года кибератаке подверглись сайты органов власти, судов, СМИ и частных предприятий страны. В результате оказались заблокированы тысячи сайтов, в том числе сайт администрации президента Грузии. Вместо информации на заблокированных страницах появлялся портрет Михаила Саакашвили. В день хакерской атаки два частных телеканала Грузии были вынуждены в тот день прервать свою работу.

США и Великобритания прямо указали, что ответственность за кибератаку несет специальное подразделение ГРУ. «Соединенные Штаты призывают Россию прекратить подобное поведение в отношении Грузии и других стран», – говорится в коммюнике госсекретаря США Майка Помпео. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал «совершенно неприемлемой» эту «кампанию по кибератаке ГРУ на Грузию, которая является суверенной и независимой нацией». «Перед российскими властями стоит простой выбор: либо продолжать свое агрессивное поведение против других стран, либо стать ответственным партнером, уважающим международное право», – добавил он.

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании (NCSC) оценил «с большой долей вероятности», что атака 28 октября велась из спецподразделения ГРУ.

Уже не в первый раз Запад указывает на то, что произведенные российскими хакерами атаки на государственные и политические органы других стран происходят из ГРУ. Россия такие утверждения отрицает. Так и в этот четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что «Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде».

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