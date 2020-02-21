В Казахстане браконьеров приговорили к пожизненному сроку за убийство егеря

Зал суда. Фото со страницы пресс-секретаря казахского Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакена Дилдахмета в фейсбуке.

В Казахстане троих браконьеров приговорили к пожизненному сроку за убийство инспектора «Охотзоопрома» в январе 2019 года. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда Карагандинской области.

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Напомним, в январе 2019 года инспекторы «Охотзоопрома» Ерлан Нургалиев и Петр Ницык попытались задержать семерых вооруженных браконьеров, которые охотились на сайгаков недалеко от озера Тенгиз. Браконьеры жестоко избили егерей. От полученных травм Нургалиев впал в кому, а затем скончался.

Портал inform.Бюро сообщает, что браконьеры Берик Ахметов, Кайрат Акшанов и Нурлан Шукилдиков были приговорены к пожизненному заключению. Их также обязали выплатить компенсации пострадавшему инспектору Ницыку и семье погибшего Нургалиева. Остальные фигуранты дела — Айдос Акимов, Берден Базаров, Батырбек Кайырбеков и Жарасхан Мырзабаев — получили по шесть лет лишения свободы и пятилетние запреты на занятие охотой.

Адвокат, представляющий интересы сына Ерлана Нургалиева, признал в комментарии агентству France-Presse, что приговор является суровым. Однако он подчеркнул, что еще не было принято решение по поводу ответственности властей, отправляющих в патрули инспекторов без должных гарантий их безопасности. Гибель Нургалиева — не единственный подобный случай: в Акмолинской области в июле 2019 года при аналогичных обстоятельствах были ранены два инспектора «Охотзоопрома». Один из них — Каныш Нуртазинов — скончался.

По делу о гибели Ерлана Нургалиева суд также постановил оштрафовать семерых браконьеров за уничтожение 17 особей сайгаков. Сообщается, что общая сумма штрафа составит 89 миллионов тенге (более 15 миллионов рублей).

Напомним, сайгаки занесены в Красную книгу. В 2015 году на территории Казахстана был зафиксирован массовый падеж сайгаков. Одной из вероятных причин массовой гибели животных официальные источники называли инфекционную болезнь пастереллез. Портал inform.Бюро сообщал, что, по разным данным, на территории Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областей за два месяца в 2015 году погибло от 120 до 200 тысяч особей, 90% из них — самки.

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