Стала известна дата подписания соглашения между Вашингтоном и движением «Талибан»

Спецпредставитель США по вопросам примирения в Афганистане Залмай Халилзад в студии телеканала Tolo в Кабуле, 28 апреля 2019.

Вашингтон и талибы договорились о снижении уровня насилия в Афганистане. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь Национального совета безопасности Афганистана.

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Предполагается, что с вечера 21 февраля стороны будут соблюдать частичное перемирие, а 29 февраля подпишут соответствующий документ. По словам представителя талибов Забихуллы Муджахида, «обе стороны должны создать подходящую обстановку в области безопасности в преддверии подписания соглашения».

Ожидается, что за подписанием соглашения последуют внутриафганские переговоры, которые позволят выработать стратегию для прекращения огня на территории страны.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам примирения в Афганистане Залмай Халилзад начал вести переговоры с талибами более года назад. Встречи проходили в столице Катара Дохе. Ни на одной из них не присутствовали представители официального Кабула. Талибы заявляли, что сядут за стол переговоров с афганскими властями лишь при условии вывод американских войск с территории страны.

Агентство France-Presse передает в пятницу, 21 февраля, что в соглашении будут оговорены условия, которые позволят США вывести свои военные силы из Афганистана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, 21 февраля, что соглашение между Вашингтоном и талибами делает возможным переговоры о долгосрочном мире в Афганистане.

Генсек НАТО Столтенберг поприветствовал сообщения о соглашении I welcome today’s announcement that an understanding has been reached on a significant reduction of violence across #Afghanistan. This could pave the way for a sustainable peace & ensure that the country is never again a safe haven for terrorists: https://t.co/LOvsUBQNMO pic.twitter.com/4zYVPhr4zs — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2020

В российском министерстве иностранных дел также поприветствовали новость о соглашении. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, слова которого приводит РИА-Новости, подписание этого документа станет «важным событием для мирного процесса в Афганистане».

Сообщение о достигнутой договоренности пришлось в момент острого политического кризиса в стране — кандидаты, участвовавшие в президентских выборах осенью 2019 года, не признают их результатов. Во вторник, 18 февраля, Независимая избирательная комиссия Афганистана опубликовала данные о прошедших пять месяцев назад президентских выборах. Комиссия подтвердила переизбрание на второй срок действующего президента Ашрафа Гани: сообщалось, что за него проголосовали более 50% избирателей, на втором месте был премьер-министр страны Абдулла Абдулла, набравший чуть менее 40% голосов. Остальным кандидатам не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Такие же результаты выборов объявили еще в декабре 2019 года, однако проигравшие кандидаты решили их опротестовать. После проверки независимой комиссией они продолжают их оспаривать.

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