Вашингтон обвинил Россию в антиамериканской кампании по дезинформации о появлении коронавируса

Тысячи российских аккаунтов в соцсетях Twitter, Facebook et Instagram распространяют дезинформацию, связанную с появлением коронавируса Covid-19. О том, что это умышленная антиамериканская кампания, сообщает в субботу, 22 февраля, агентство France-Presse со ссылкой на американские власти.

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Как заявил агентству сотрудник Госдепартамента США, российская кампания по дезинформации продвигает в соцсетях теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса. В частности, речь идет об утверждениях, что коронавирус Covid-19 – это биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса – это попытка США «вести экономическую войну с Китаем».

Проводимая Россией кампания по дезинформации напоминает действия КГБ во время холодной войны о том, что вирус ВИЧ придумали американские ученые, указывает France-Presse.

«Цель России – посеять раздор и ослабить государственные институты США и их союзников», – заявил агентству заместитель Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. «Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь решают поставить под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальной медико-санитарной помощи», – добавил он.

Кампания по дезинформации началась около месяца назад, то есть в момент, когда количество официально зарегистрированных смертей от болезни в Китае равнялось трем, а число заражений не превышало двухсот случаев. На сегодняшний день от эпидемии в Китае скончалось более 2200 человек, число заражений превысило 75 тысяч. Такая продолжительность кампании по дезинформации указывает на то, что для русских это вопрос является важным, считают в Госдепартаменте.

Сотрудники Госдепартамента США по борьбе с дезинформацией заверяют, что тысячи фальшивых аккаунтов распространяют дезинформацию на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках. В некоторых сообщениях, распространяемых через Twitter также утверждается, что к разработке коронавируса причастен американский миллиардер Билл Гейтс, который инвестировал миллиарды долларов на развитие международных здравоохранительных программ.

«Это типичное поведение для российский доктрины о создании информационной конфронтации (…) Использование дезинформации – это дешевый, но очень эффективный метод для того, чтобы посеять раздор между нами и Китаем», – объяснили в Госдепартаменте США.

Кроме этого, там указывают на то, что начало кампании по дезинформации в соцсетях, 20 января, совпадает по времени с появлением «антизападных материалов о коронавирусе» в российских медиа RT и Sputnik.

Указанные фальшивые аккаунты также распространяют информацию о войне в Сирии, манифестациях протеста в Чили и кризиса с «желтыми жилетами» во Франции. Эти аккаунты размещают «практически идентичную информацию» о коронавирусе, указывается в отчете Global Engagement Center Госдепартамента США.

«Это не роботы, за каждым аккаунтом стоит настоящий человек, – рассказала France-Presse руководитель Global Engagement Center Леа Габриэль, – Таким образом можно наблюдать за тем, как работает вся система по дезинформации, включая государственные телеканалы, интернет-сайты и соцсети».

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