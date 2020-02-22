В Иерусалиме убит «нападавший на полицию» с ножом

В Иерусалиме в субботу утром, 22 февраля, убит неизвестный, который с ножом приблизился к группе полицейских, пишет AFP.

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Официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман сообщил агентству РИА Новости, что неизвестный мужчина «прибыл к Львиным воротам в Старом городе Иерусалима и бросился с ножом в сторону полицейских, которые там находились».

Как утверждается в коммюнике израильской полиции, которое цитирует AFP, сотрудники правопорядка открыли огонь после того, как нападавший не отреагировал на «призыв остановиться».

В результате полицейской стрельбы он был убит.

Кроме того, случайное ранение в ногу получила 42-летняя женщина. Ее отправили в больницу.

Это уже второе нападение, совершенное в Иерусалиме за последние 24 часа.

В пятницу, 21 февраля, в прогулочной зоне района Армон Анацив женщина напала с ножом на прохожего. Как сообщало израильское издание «Курсор», нападавшую задержали, мужчина не пострадал.

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