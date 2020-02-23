Сирийские курды попросили международной помощи, чтобы судить членов группировки «ИГ»

Сирийские курды в воскресенье, 23 февраля, потребовали международной помощи, чтобы судить членов террористической группировки «Исламское государство», содержащихся в лагерях на северо-востоке страны. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Напомним, после того, как весной 2019 года появились сообщения о том, что войскам под командованием курдов удалось захватить последний бастион террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, международной сообщество столкнулось с проблемой репатриации джихадистов и членов их семей.

В сирийских лагерях сейчас содержатся около 12 тысяч джихадистов, главным образом из Сирии и Ирака, но 2500–3000 из них являются гражданами других стран, в том числе западных. Ранее курды настаивали на том, чтобы страны экспатриировали своих граждан-членов «ИГ» и судили их на своей территории. Однако, несмотря на поддержку ряда экспертов, эта идея не нашла должного одобрения у западных правительств. Как сообщает агентство France-Presse, курдские власти отметили свою готовность судить джихадистов у себя, если они получат поддержку международного сообщества. По словам представителя департамента международных отношения Фенера Аль-Каита, у них «много нужд юридического и технического характера».

Аль-Каит, слова которого приводит AFP, отметил, что в ближайшие два месяца ряд стран начнет оказывать курдам помощь в подготовке судебных процессов над джихадистами. Дипломат выступил с таким заявлением после встречи с бельгийским парламентарием Жоржем Дальманем и главой Института жертв террористических атак в Европе Филиппом Ванстеенкисте.

Дальмань в свою очередь отметил, что при организации судебных процессов над террористами приоритетом останется гарантия безопасности местного населения и жителей Европы. В курдских лагерях находятся около 15 джихадистов, имеющих бельгийское гражданство, а также члены их семей — 23 женщины и 42 ребенка.

Глава Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер неоднократно призывал как можно скорее найти решение для возвращения членов семей джихадистов на родину. Он подчеркивал, что понимает все риски в сфере безопасности, с которыми сталкиваются страны при такой репатриации, но не считает, что отказ признавать национальность этих людей является решением проблемы.

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