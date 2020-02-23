Явка на парламентских выборах в Иране составила 42%

По предварительным результатам парламентских выборов в Иране, победу одержали консерваторы. Напомним, на 290 мест в парламента претендовали 7150 кандидатов. При этом итоговая явка на выборах была рекордно низкой и составила чуть более 42%.

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В итоге консерваторы займут более 220 из 290 мест в меджлисе, в то время как поддерживающие президента Хасана Рухани реформаторы получат лишь 20 кресел. Также набрать достаточное количество голосов удалось 35 независимым кандидатам, но, как сообщает корреспондент RFI в Тегеране, они вполне могут примкнуть к консерваторам.

Сообщается, что в 11 избирательных округах страны 17 апреля пройдет второй тур. Он организовывается в случае, если кандидаты не набирают более 20% в округе.

Депутатов иранского парламента выбирают на четырехлетний срок. Тегеранский корреспондент RFI Сиавош Гази констатирует, что победа консерваторов усложнит работу правительства Рухани, на протяжении последних шести лет придерживавшегося позиций сближения с Западом. Иранское издание Kayhan написало в воскресенье, 23 февраля, что победа консервативных сил, придерживающихся антиамериканских позиций, является «пощечиной» президенту США Дональду Трампу.

Парламентские выборы прошли в Иране в пятницу, 21 февраля. По данным министерства внутренних дел исламской республики, итоговая явка на выборах была рекордно низкой и составила чуть более 42%. В МВД отметили, что на решение не ходить на избирательные участки повлияли события последних месяцев в стране, а также новости о распространении коронавируса. В этом контексте в ведомстве сочли такую низкую явку «допустимой».

В свою очередь духовный лидер Исламской республики аятолла Хаменеи, призывавший граждан к массовому участию в голосовании, обвинил иностранных журналистов в пропаганде, направленной на то, чтобы демотивировать иранцев и снизить явку. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Хаменеи, говорится, что «пропаганда началась несколько месяцев назад и усиливалась по мере приближения выборов, в особенности в последние два дня перед голосованием». По мнению лидера, под предлогом распространения коронавируса СМИ убеждали население не ходить на участки.

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