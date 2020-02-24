Во Франции подготовят 70 дополнительных больниц для зараженных коронавирусом

Французские власти решили «активировать» 70 дополнительных больниц в связи с возможным распространением эпидемии коронавируса. Об этом в воскресенье вечером, 24 февраля заявил новый министр здравоохранения Оливье Веран. В соседней Италии жертвами коронавируса стали уже четыре человека, еще более 150 заражены. 12 человек скончались в Иране. Первые случаи заражения зафиксированы в Афганистане, Кувейте и Бахрейне.

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По данным французского министерства здравоохранения, ситуация с распространением коронавируса в стране не изменилась. В больнице находится один зараженный пациент, еще один китайский турист скончался, а десять человек выздоровели и были выписаны из больницы. На данный момент во Франции 38 больниц готовы принять зараженных коронавирусом пациентов. Однако, по словам министра, «ситуация может очень быстро эволюционировать», учитывая резкое увеличение случаев заражения в соседней Италии.

По данным итальянских СМИ, от коронавируса в стране уже погибли четыре человека. Все они были пожилыми людьми, имевшими проблемы со здоровьем. Всего в Италии зафиксировано более 150 случаев заражения. В десяти городах на севере страны введен карантин. Отменены занятия в школах и университетах, приостановлены публичные мероприятия, в том числе спортивные матчи, досрочно завершен Венецианский карнавал, а показы в рамках недели моды в Милане пройдут без зрителей.

В Иране число скончавшихся от коронавируса достигло 12 человек. Власти страны подтверждают 61 выявленный случай заражения. Границу с Ираном закрыли Армения, Турция, Иордания, Пакистан и Афганистан. Второй страной по числу зараженных после Китая стала Южная Корея, где зафиксировано уже более 800 новых случаев. Первые случаи заражения коронавирусом также выявлены в Афганистане, Бахрейне и Кувейте. Таким образом, по данным AFP, общее число стран, где обнаружены случаи заражения, достигло 30.

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