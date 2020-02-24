В ВОЗ заявили о возможной пандемии коронавируса

В Иране, по официальным данным, от коронавируса скончались 12 человек.

Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса. Об этом заявил в понедельник, 24 февраля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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В частности в ВОЗ «крайне обеспокоены резким ростом» новых случаев заражения коронавирусом в Италии, Южной Корее и Судане.

В Италии жертвами инфекции стали, по последним данным, семь человек. За четыре дня число случаев заражения в Италии выросло с 6 до 229. Италия — первой в Европе — закрыла на въезд и выезд 11 городов в провинциях Ломбардии и Венето.

Франция рекомендовала людям, возвращающихся из этих регионов, не выходить на улицу «без острой необходимости». Кроме того, согласно рекомендациям правительства, дети, вернувшиеся во Францию из Ломбардии и Венето, «не должны ходить в ясли, детский сад и школу».

В Южной Корее коронавирусом заразились более 800 человек. Семь из них умерли.

В Иране, по официальным данным, от коронавируса скончались 12 человек. 64 человека были инфицированы. Это самый высокий показатель смертности после Китая. На место должна приехать специальная миссия ВОЗ.

При этом цифры в Иране могут быть занижены. Ахмад Амирабади, депутат в городе Кум, откуда началось распространение инфекции, обвинил власти в том, что они скрывают правду. В минздраве страны информацию о том, что погибших может быть уже 50, категорически опровергли.

Обеспокоенные этой ситуацией соседние страны закрыли границу с Ираном. В частности такое решение приняли Армения, Турция, Пакистан и Афганистан.

О первых заболевших сообщили Ирак, Кувейт, Бахрейн, Оман и Афганистан. Все они приехали из Ирана.

Всего эпидемия коснулась более 30 стран. Более 30 человек умерли от инфекции за пределами Китая.

В самом Китае, по официальным данным, коронавирусом заразились более 77 тысяч человек. Умерли от инфекции в материковом Китае 2445 заболевших.

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