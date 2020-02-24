Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, но оправдал его по обвинению в «хищническом сексуальном насилии» (predatory sexual assault). По этому обвинению 67-летнему Вайнштейну грозило пожизненное заключение.

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Суд присяжных, состоящий из семи мужчин и пяти женщин, вынес обвинительный вердикт пять дней спустя после окончания прений.

Суд над бывшим голливудским продюсером начался в Нью-Йорке 6 января. Ему вменяли принуждение к сексу и изнасилование двух женщин.

По обвинениям в изнасиловании в 2013 году Джессики Ман, которая хотела стать актрисой, и насильственных действиях сексуального характера в отношении его бывшей ассистентки Мими Халей в 2006 году экс-продюсеру грозит до 25 лет тюрьмы.

О домогательствах и принуждении к сексу со стороны Харви Вайнштейна рассказали более 80 женщин, в том числе кинозвезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Леа Сейду. В 2017 году этот скандал положил начало движению против сексуального насилия и домогательств #metoo.

Несмотря на многочисленные свидетельства, бывшему кинопродюсеру официально предъявили обвинения по двум эпизодам.

Вайнштейн во время судебных слушаний вины не признал и заявил, что с обеими женщинами у него были сексуальные отношения по взаимному согласию.

Харви Вайнштейна также ожидает судебный процесс в Лос-Анджелесе, где его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух женщин в 2013 году.

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