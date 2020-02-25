Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак.

В военном госпитале Каира на 92-м году жизни скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает агентство AFP со ссылкой на семью покойного. О смерти Мубарака также сообщило государственное телевидение Египта.

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В конце января старший сын Мубарака, Аля, написал в своем твиттере, что его отец перенес хирургическую операцию, но чувствует себя хорошо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Хосни Мубарака Фарида ад-Диба, Хосни Мубарак скончался от осложнений после операции.

Похороны бывшего президента пройдут 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к семье политика.

Хосни Мубарак, который правил Египтом в течение 30 лет, был свергнут в 2011 году — после протестов «арабской весны».

Против бывшего президента было возбуждено несколько уголовных дел. В июне 2012 года Хосни Мубарака приговорили к пожизненному заключению по делу о «причастности к убийству демонстрантов», однако суд постановил провести новый процесс.

В ноябре 2014 года другой суд оправдал Мубарака, однако прокуратура оспорила этот вердикт. В январе 2016 года апелляционный суд подтвердил трехлетний тюремный срок по делу о коррупции. В марте 2017 года Мубарак был окончательно оправдан по делу о гибели демонстрантов.

В общей сложности экс-президент провел в заключении шесть лет и был освобожден в 2017 году.

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