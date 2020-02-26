Главы МИД 14 стран ЕС призвали Сирию и Россию прекратить наступление в Идлибе

Сотни тысяч человек покинули свои дома в провинции Идлиб на фоне наступления режима Башара Асада при поддержке России, фото от 11 февраля 2020 г.

Главы МИД 14 стран Европейского союза призвали сирийский режим и его союзников прекратить боевые действия в Идлибе и вернуться к соблюдению соглашения о прекращении огня от 2018 года. Заявление было размещено 26 февраля на немецком новостном сайте t-online.de.

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Сирийский режим и его союзники должны прекратить боевые действия в провинции Идлиб, обеспечить защиту гуманитарным работникам и врачам, следовать режиму прекращения огня, согласованному осенью 2018 года, говорится в заявлении. Министры также призывали Россию продолжить переговоры с Турцией и не мешать доставке гуманитарной помощи на север Сирии.

Документ подписали министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии, Эстонии, Польши, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии и Ирландии.

Главы ведомств подчеркивают, что сирийский режим выбрал стратегию завоевания последнего неподконтрольного региона любой ценой, не взирая на последствия для мирного населения. В заявлении говорится, что за последние несколько недель, когда усилилось наступление при поддержке российской авиации, свои дома были вынуждены покинуть почти миллион сирийцев. По данным ООН, 298 гражданских лиц погибли.

В то же время главы дипломатических ведомств признают, что в Идлибе есть «радикальные группировки». «Но борьба с терроризмом не может и не должна использоваться для оправдания массовых нарушений международного гуманитарного права, с которыми мы сталкиваемся каждый день на северо-западе Сирии», — говорится в их обращении.

Министры заявили, что будут продолжать содействовать тому, чтобы военные преступления в Сирии не оставались безнаказанными, а виновные предстали перед Международным уголовным судом в Гааге.

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