В Вене началась встреча комиссии по иранской ядерной сделке

В среду, 26 февраля, в Вене представители Ирана и пятерки стран-посредников (Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай) начали обсуждение совместного плана действий по иранской ядерной программе. Это первая встреча такого формата с 2015 года.

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров называл встречу в Вене возможностью остановить эскалацию, пока не стало слишком поздно. «Иран был просто вынужден реагировать, но он воспользовался вполне законными средствами, предусмотренными СВПД, приостановив выполнение сугубо добровольных ограничений», — заявлял российский министр во время проходившей в Женеве Конференции по разоружению.

Европейские лидеры также накануне венской встречи говорили о желании сохранить соглашение 2015 года. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг завлял, что «Европа должна продемонстрировать, что она, несмотря на санкции США, придерживается сделки и сотрудничает с Ираном».

Председатель российской делегации Сергей Рябков подчеркивал, что на данном этапе обсуждения в Вене носят скорее консультативный и технический характер. Ожидается, что одной из основных тем обсуждений будет запуск механизма споров, предполагающего возврат санкций, снятых с Ирана в связи с разработкой Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году.

Неоднократно отмечалось, что переговоры 26 февраля в Вене станут лишь отправной точкой для более длительных обсуждений. В середине февраля иранские власти заявили о своей готовности вернуться к полному или частичному соблюдению изначальных обязательств по ядерному вопросу в обмен на экономические гарантии, которые позволят поддержать страну в условиях американских санкций.

В январе 2019 года европейские страны запустили механизм под названием Instex, призванный помочь обойти американские санкции в отношении Ирана. Этот механизм позволяет Тегерану продолжать продавать нефть и импортировать определенные виды продукции.

Напомним, в мае 2018 года о своем выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкций в отношении Тегерана заявили Соединенные Штаты. В качестве реакции на эти действия, иранские власти заявили о сокращении своих обязательств, зафиксированных в соглашении.

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