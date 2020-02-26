Противомалярийное лекарство показало эффективность в лечении нового коронавируса

Хлорохин, который давно используют для лечения малярии, продемонстрировал эффективность для лечения короновируса Covid-19. Об этом агентству AFP 25 февраля сообщил глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе (Institut Méditerranée Infection) Дидье Раульт. Французский ученый ссылается на эксперименты in vitro и клиническое исследование, проведенное в Китае. Ряд врачей указывают, что нужны дополнительные исследования.

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Дидье Раульт отметил, что хлорохин уже показывал эффективность в борьбе новым коронавирусом во время экспериментов in vitro. Эффективность препарата, по его словам, подтвердило клиническое исследование на больных в Китае.

«Лечение (нового коронавируса), возможно, самое простое и дешевое среди всех вирусных инфекций», — отметил известный инфекционист из Марселя. Хлорохин уже более 70 лет используют для лечения малярии.

В издании BioScience Trends 19 февраля было опубликована статья, где приводятся результаты использования хлорохина для лечения пневмонии, вызываемой вирусом Covid-19 на более ста пациентах в десяти китайских больницах (в том числе в Ухане). Исследование провели трое китайских ученых из Циндао.

Китайское исследование показало, что противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни. Авторы статьи указывают, что для излечения от коронавируса достаточно принимать 500 мг хлорохина в день в течение десяти дней.

Дидье Раульт из марсельского института считает, что врачам в данный момент нужно сконцентрироваться именно на этом пути, так как вакцину все равно не удастся получить ранее, чем через несколько месяцев.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что несколько раз обсуждал это с Дидье Раультом. По его словам, генеральное управление по здравоохранению сейчас анализирует эту информацию.

Специалисты со всего мира ищут лекарство от нового коронавируса с начала эпидемии. Для этого тестируют препараты, которые показали эффективность для лечения вирусов, близких Covid-19. «Пока рано говорить о том, что можно использовать хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом», — отметил в эфире BFMTV Оливье Бушар, глава отделения инфекционных заболеваний в больнице Ависен под Парижем. По его словам, врачи не могут «импровизировать», не имея на руках достаточное количество доказательств эффективности.

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