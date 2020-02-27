ЕСПЧ обязал Баку выплатить журналистке 20 тысяч евро компенсации

Европейский суд по правам человека в Страсбурге в четверг, 27 февраля, обязал власти Азербайджана выплатить компенсацию в размере 20 тысяч евро журналистке Хадидже Исмаиловой, которая в 2015 году была приговорена к 7,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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Азербайджанская журналистка и экс-глава бакинского бюро радиостанции «Радио Свобода», Хадиджа Исмаилова освещала коррупционные дела, а в 2010–2012 годах расследовала предполагаемый бизнес членов семьи президента Ильхама Алиева.

В декабре 2014 Исмаилова была заключена под стражу по обвинению в подстрекательстве к самоубийству. По мнению суда, это обвинение «основывалось на ложном иске, поданном по принуждению» одним из бывших коллег журналистки.

Затем в феврале 2015 года Исмаилову обвинили в налоговых махинациях и неуплате в особо крупном размере. За финансовые правонарушения ее приговорили к семи с половиной годам заключения. В тот же год бакинский офис «Радио Свободы» был закрыт, а чуть позднее и сайт СМИ был заблокирован на территории Азербайджана. В 2016 Верховный суд сократил срок содержания Исмаиловой под стражей и снял часть обвинений на фоне общественной кампании в ее поддержку.

ЕСПЧ постановил, что азербайджанские власти нарушили четыре статьи европейской Конвенции по правам человека, касающихся презумпции невиновности, лишения свободы и регулярного заключения под стражу. «Истинной целью было заставить госпожу Исмаилову замолчать и наказать ее за ее журналистский труд», — заключили в ЕСПЧ.

«Радио Свобода» со ссылкой на провозащитников Amnesty International напоминает, что в Азербайджане к Исмаиловой по-прежнему применяются связанные с судимостью ограничения — к примеру, она не может выезжать за пределы страны.

Кроме того, суд счел, что Исмаилова становилась объектом стигматизирующих официальных заявлений», распространявшихся в проправительственных СМИ.

Европейские судью также привели примеры аналогичных преследований представителей НКО и предположили, что «устоявшейся схеме ареста и незаконного содержания под стражей противников правительства, а также гражданских активистов и правозащитников». Заявление европейских судей цитирует AFP.

Напомним, в ЕСПЧ находятся еще несколько исков от Исмаиловой. Ранее в январе суд вынес решение в ее пользу по делу об угрозах и неуважении ее частной и семейной жизни. Исмаилова получала от неизвестных письма с угрозами опубликовать в интернете видеоматериалы, снятые у нее дома на установленную неизвестными лицами скрытую камеру.

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