ВОЗ повысила до максимального уровня угрозу глобального распространения коронавируса

В общей сложности зафиксировано 83 тысяч случаев заражения коронавирусом Covid-19 в более чем в 50 странах.

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свою оценку глобального распространения коронавируса, повысив уровень угрозы до максимального. В организации призвали все страны мира принять необходимые меры. Как сообщает в пятницу, 28 февраля, AFP, первые случаи заражения зафиксированы в Нигерии и Мексике.

Реклама Читать далее

Нигерия стала первой страной Черной Африки, где зафиксирован случай заражения коронавирусом. Как сообщается, речь идет об итальянце, прилетевшем из Милана 25 февраля. Он был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. До этого случаи заражения коронавирусом на африканском континенте были зафиксированы в Египте и Алжире.

Мексика стала второй страной Латинской Америки, где выявили случай заражения коронавирусом. Речь идет о молодом человеке из Мехико, которого местные врачи считают «нулевым пациентом», не объясняя при этом, где и как он заразился. Ранее о выявлении зараженных коронавирусом сообщила Бразилия. Первые случаи заражения коронавирусом зафикированы также в Беларуси, Новой Зеландии и Нидерландах.

В общей сложности уже зафиксировано 83 тысячи случаев заражения коронавирусом Covid-19 более чем в 50 странах. Власти Китая заявляют, что темпы распространения эпидемии снижаются. Под карантином в этой стране находятся 50 миллионов человек. Помимо Китая основными очагами распространения коронавируса являются Южная Корея, Иран и Италия.

По данным источников «Би-би-си», власти Тегерана занижают реальные данные о жертвах коронавируса в стране, которых по информации британской медиа-корпорации уже не менее 210. Официально Иран подтвердил 38 смертей и 388 случаев заражения.

В пятницу, 28 февраля, в Баку сообщили, что коронавирус обнаружен у россиянина, прибывшего в страну из соседнего Ирана. Это первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане и четвертый гражданин России, у которого обнаружили коронавирус. Ранее заболевание подтвердили у троих россиян, находившихся в карантине на круизном лайнере «Даймонд Принсесс».

Во Франции объявили о специальных мерах для предприятий на случай распространения коронавируса. Коронавирус будет считаться форс-мажорным обстоятельством, позволяющим избежать неустоек в случае нарушения сроков поставок. Работодатели смогут переводить сотрудников на удаленную работу. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Пока во Франции зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться