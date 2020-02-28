Путин и Эрдоган проведут переговоры в Москве

Встреча Путина и Эрдогана в октябре 2019 г. в Сочи.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве на следующей неделе. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее лидер Турции заявил, что намерен не позднее 5 марта встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

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Также в пятницу президенты России и Турции провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что телефонный звонок состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры «высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки».

Также турецко-российские переговоры по Идлибу продолжаются уже третий день в Анкаре. Турецкую делегацию возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Ситуацию в сирийском Идлибе обсудит в пятницу вечером Совет безопасности ООН. Заседание пройдет по просьбе США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Эстонии и Доминиканской республики. Лидеры США, Франции, Германии, Великобритании призвали Сирию и Россию остановить наступление в Идлибе.

Вечером 27 февраля в результате авиаудара сирийской армии погибли 33 турецких военных и еще более 30 человек получили ранения. По утверждению Москвы, удар был нанесен по террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», которая начала наступление вместе с турецкими военными. В Анкаре эту информацию опровергают.

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