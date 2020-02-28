Турция после гибели военных в Сирии пригрозила «не сдерживать мигрантов» на пути в Европу

«Мы не можем позволить прибытие на нашу территорию еще 1 миллиона человек», — заявил представитель президента Турции. На фото: беженцы в районе города Сармада (Идлиб), у турецкой границы

Турция больше не будет препятствовать передвижению мигрантов через свою территорию в Европу, сообщил AFP неназванный представитель «высшего турецкого руководства». Он уточнил, что решение «открыть ворота» было принято на экстренном заседании по вопросам безопасности под председательством президента Турции Эрдогана. Заседание прошло в ночь с четверга на пятницу, 28 февраля, после того, как в Сирии в результате бомбардировки погибли не менее 33 турецких военных, еще более тридцати получили ранения.

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Бомбардировки произошли на севере Сирии, в Идлибе. Официальная Анкара обвиняет силы Башара Асада, поддерживаемые Москвой.

Минобороны России подтвердило, что авиаудар нанесли «сирийские правительственные войска». При этом, как сообщает «Коммерсант», в заявлении Минобороны РФ утверждается, что «правительственные войска» Сирии нанесли удар по «позициям террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», а турецких военных в этой зоне быть не должно было.

В российском военном ведомстве утверждают, что «в течение прошедших суток» «постоянно запрашивали» «у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов».

После того, как стало известно о потерях в Сирии, президент Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Как передает Би-би-си, оно продолжалось около шести часов.

После заседания пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара намерена сегодня же начать консультации с НАТО. Челик назвал произошедшее нападением на весь Североатлантический альянс. Как сообщает РИА Новости, в администрации президента Турции пригрозили «переломать руки тем, кто тянется к турецкому флагу» и пообещали «многократный» ответ на бомбардировки.

(Турецкое информагентство «Анадолу» заявило, что армия Турции «всю ночь бомбила позиции сил Асада в Идлибе» и опубликовало видео, на котором, как утверждается, показаны «ответные удары» по сирийским войскам).

На заседании по вопросам безопасности под председательством Эрдогана, по данным AFP, было принято решение и о том, чтобы заявить об «открытии ворот» для мигрантов.

«Мы больше не станем удерживать тех, кто хочет переправиться в Европу, — заявил источник AFP в турецком руководстве. «Мы уже приняли около 4 миллионов беженцев, и у нас больше нет средств и ресурсов, чтобы позволить прибытие на нашу территорию еще 1 миллиона человек», — заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

После этого заявления источник в греческом правительстве заявил AFP, что «Греция усилила охрану своих морских и наземных границ по максимуму», увеличив число своих пограничных патрулей вдвое.

Напомним, Турция, заключившая с ЕС в марте 2016 года миграционное соглашение, ранее уже угрожала Брюсселю «открыть ворота» для беженцев. В последние месяцы, как отмечает AFP, греческие власти отмечают рост числа прибывающих через Турцию. Это происходит на фоне постоянных обращений Анкары к Евросоюзу с просьбами «оказать помощь» в предотвращении гуманитарной катастрофы в Идлибе.

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