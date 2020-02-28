Франция призвала Москву и Дамаск прекратить наступление в Идлибе

Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил «соболезнования и солидарность Франции с Турцией» после гибели 33 турецких солдат в результате авиаудара войск Башара Асада. Об этом говорится в коммюнике французского МИДа, опубликованном в пятницу, 28 февраля.

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Французский министр осудил сирийский режим и Россию за «повторяющиеся нарушения взятых на себя обязательств по деэскалации в провинции Идлиб и в вопросах международного гуманитарного права». Ле Дриан призвал Сирию и Россию прекратить наступление на северо-западе страны и вернуться к соглашениям осени 2018 года.

Вечером в пятницу состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН. Заседание пройдет по просьбе США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Эстонии и Доминиканской республики. По информации AFP, ранее несколько членов Совбеза также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой лично отправиться в Идлиб, чтобы способствовать прекращению огня, однако он отклонил это предложение.

Ранее в пятницу в Брюсселе прошло экстренное заседание послов стран НАТО. По итогам встречи генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг осудил действия сирийского режима и России, а также заверил, что НАТО продолжит оказывать Анкаре поддержку, в том числе, в сфере обеспечения противовоздушной обороны.

В результате авиаудара сирийской армии в четверг вечером в Идлибе, единственном сирийском регионе, остающемся под контролем оппозиции, погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции. В Москве заявили, что попавшие под огонь турецкие военные находились среди «террористов». В ответ турецкие войска открыли огонь «по всем известным» целям сирийского режима.

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