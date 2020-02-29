В Кабо-Верде суд приговорил российских моряков к реальным срокам за контрабанду кокаина

Суд Кабо-Верде приговорил российских моряков, задержанных в Кабо-Верде по обвинению в контрабанде более девяти тонн кокаина, к реальным тюремным срокам. Как сообщил корреспондент RFI в субботу, 28 февраля, капитан корабля получил 12 лет лишения свободы, а члены экипажа — по 10 лет. Моряки, кроме капитана, свою вину не признали.

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Сухогруз ESER, ходивший под флагом Панамы, задержали в конце января 2019 года в порту города Прая. Там судно совершило незапланированную остановку для того, чтобы доставить на берег тело моряка, умершего от сердечного приступа. В трюме сухогруза обнаружили 9,5 тонн кокаина — одну из крупнейших партий наркотиков, когда-либо изъятую на территории островного государства.

Во время суда 10 членов экипажа не признали свою вину и заявили, что не знали, какой груз лежит в трюме. Как сообщает агентство Reuters, капитан ESER Сергей Котловский заявил, что к контрабанде его принудил владелец судна, однако остальные моряки не были в курсе того, что на борту сухогруза находятся наркотики.

Обвинение требовало приговорить капитана ESER к 18 годам лишения свободы, а членов экипажа — к 13. Суд не согласился с доводами прокурора о том, что моряки участвовали в «организованном преступном сообществе» и вынес более мягкий приговор.

Как отмечает корреспондент RFI, после отбытия сроков россиян экстрадируют на родину. Будет ли защита обжаловать приговор, неизвестно.

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