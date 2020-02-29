США и «Талибан» подписали «историческое» соглашение в Катаре

США и группировка «Талибан» подписали в субботу, 29 февраля, в Дохе соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец самой продолжительной войне в американской истории.

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Согласно заключенному соглашению, США и их союзники по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев. В свою очередь, талибы обязуются соблюдать договоренности. Также они должны начать переговоры с афганским правительством. «Талибан» обещает не использовать сам и не позволить использовать своим союзникам территорию Афганистана для деятельности по подрыву безопасности США и их союзников. США и правительство Афганистана отпустят пять тысяч пленных. «Талибан» отпустит тысячу пленных.

Прямые переговоры между США и «Талибаном» начались в 2018 году. На церемонии подписания присутствовали представители порядка 30 стран, в том числе и спецпредставитель президента России, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Талибан» признан террористической организацией в России, Канаде, Казахстане и ОАЭ. При этом представители «Талибана» регулярно приезжают на переговоры в Москву.

США ввели войска в Афганистан почти 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта погибли более 2400 американских военных. По данным ООН, за последние 10 лет в Афганистане погибли 35 тысяч мирных жителей, еще 65 тысяч человек получили ранения.

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