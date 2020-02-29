Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии

Турция открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил президент страны Реджем Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, это стало ответом на бездействие ЕС.

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«Вы обещали нам помочь, но ничего не делаете», — заявил Эрдоган, напомнив странам Евросоюза об обязательствах, взятых на себя в 2016 году. Тогда Брюссель и Анкара договорились об основных правилах регулирования миграционного кризиса, а Турция согласилась принимать обратно беженцев в обмен на финансирование. Кроме того, страны договорились о принципе «один к одному», согласно которому Евросоюз согласился принимать напрямую из Турции одного мигранта в обмен на сирийца, возвращенного с островов Греции в Эгейском море. Однако после в Анкаре заявили, что больше не могут принимать граждан Сирии, бегущих от войны в стране.

«Что мы сделали? Мы открыли двери», — приводит слова Эрдогана газета The New York Times.

Власти Греции заявили, что им удалось предотвратить проникновение четырех тысяч беженцев из Сирии. Для этого полиция применила слезоточивый газ. Президент Турции отметил, что пересечь границу в субботу попытались 18 тысяч человек.

Турция заявила об открытии границ на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. В четверг, 28 февраля, в результате бомбардировки там погибли более 30 турецких военных. Анкара обвинила в гибели солдат режим Башара Асада, поддерживаемый Кремлем, и потребовала от Москвы «оставить турецких военных один на один» с сирийскими властями. Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать уничтожение химических складов и военнослужащих режима.

В Кремле сообщили, что лидеры России и Турции могут встретиться 5 или 6 марта в Москве.

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