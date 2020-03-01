Армения подтвердила первый случай заражения коронавирусом

В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

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Как отметил политик, вирус нашли у 29-летнего мужчины, прилетевшего из Ирана 28 февраля вместе с женой. Людей, с которыми контактировал заразившийся после приезда в Армению, поместят на карантин в центре Еревана. Всего власти страны изолировали около 30 человек.

Никол Пашинян уточнил, что состояние пациента, зараженного коронавирусом, не вызывает опасений. Анализы не выявили наличия вируса у его жены, однако ее также поместят на карантин до конца инкубационного периода.

24 февраля Армения на две недели закрыла границу с Ираном, а также ограничила авиасообщения с соседней страной. При этом гражданам Армении разрешили вернуться на родину.

Всего на 1 марта в мире выявлено более 86 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших выявили в Китае, Иране и Италии. Во Франции в выходные их число превысило 100 человек. Из-за эпидемии власти страны запретили проводить массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек в замкнутых пространствах, а также отменили парижский полумарафон.

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