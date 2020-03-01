Турция отчиталась о сирийских потерях в Идлибе

На этой неделе в Идлибе обострился конфликт военных Турции и Сирии.

Начиная с 27 февраля турецкие силы уничтожили более 100 сирийских танков, несколько систем ПВО, а также два самолета сирийских ВВС. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Ранее турецкие и сирийские СМИ сообщали о двух сбитых военных самолетах армии Башара Асада.

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В рамках операции «Весенний щит» Турция уничтожила один дрон, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, противотанковые гранатометы и шесть систем противовоздушной обороны, сказал министр. Он также добавил, что более двух тысяч сирийских военных были «нейтрализованы» в ходе той же операции. Турция произвела эти действия в ответ на гибель 33 турецких военных, утверждает Анкара.

По данным сирийского Центра мониторинга прав человека, на который ссылается агентство Reuters, за последние дни в Идлибе погибло как минимум 74 сирийских солдата.

Ранее в воскресенье сирийское агентство SANA и турецкое агентство Anadolu сообщали о том, что 1 марта в небе над Идлибом было сбито два самолета Су-24 сирийских войск. В Минобороны Турции утверждают, что Су-24 были сбиты при попытке атаковать самолеты турецких военных. Летчики успели катапультироваться.

Дамаск объявил о закрытии воздушного пространства над всем северо-западным регионом Сирии. Сирийская армия сообщила, что сбила турецкий беспилотник «принадлежавший террористическим группировкам».

На этой неделе в Идлибе обострился конфликт военных Турции и Сирии. В результате авиаудара сирийских войск погибли более 30 турецких военных. Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии: по данным Анкары, были поражены свыше 200 целей.

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