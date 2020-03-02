Правящая партия получила большинство мест в парламенте Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится на посту с 1992 года. Фото сделано в апреле 2019 года.

По предварительным данным, партия действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента. Такую информацию в понедельник, 2 марта, объявила избирательная комиссия страны.

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Агентство France-Presse со ссылкой на избирком сообщает в понедельник, 2 марта, что по предварительным данным, на прошедших 1 марта выборах Народно-демократическая партия Таджикистана получила 50,4% голосов и забрала 12 мандатов. На втором месте оказалась Социалистическая партия Таджикистана, набравшая 5,15% голосов, а находящаяся в оппозиции Социал-демократическая партия получила 0,32%.

Как сообщал избирком, всего на выборах за 63 места боролся 241 зарегистрированный кандидат, а явка составила 86,4%. Напомним, выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана проводятся раз в 5 лет.

На выборах 1 марта присутствовали наблюдатели от нескольких международных организаций: Шанхайской организации сотрудничества, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, СНГ и ряда других, Представитель ШОС Нурлан Аккошкаров во время пресс-конференции 2 марта заявил, что выборы были «прозрачными, достоверными и демократичными».

Впервые в парламентских выборах не принимали участия представители Партии исламского возрождения Таджикистана. Эта партия, созданная после получения Таджикистаном независимости и представлявшая одну из оппозиционных сил, в сентябре 2015 года была запрещена на территории страны, так как Верховный суд признал ее террористической организацией.

Президент Эмомали Рахмон находится на посту с 1992 года. В 2016 году в результате одной из поправок, принятых в ходе конституционного референдума, он получил право баллотироваться на пост главы государства неограниченное количество раз.

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