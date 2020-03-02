Ситуация в Идлибе — Эрдоган посетит Москву 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в четверг, 5 марта, с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудят рост напряженности на северо-западе Сирии. Об этом со ссылкой на официальное заявление турецкой президентской администрации сообщает AFP.

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В сообщении говорится о том, что Эрдоган посетит Москву с однодневным визитом, чтобы обсудить события в Сирии, где турецкие силы ведут наступление против поддерживаемых Россией сил официального Дамаска.

В воскресенье, 1 марта, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках операции «Весенний щит» с 27 февраля турецкие военные уничтожили более 100 сирийских танков, несколько систем ПВО, а также два самолета сирийских ВВС. Он также добавил, что более двух тысяч сирийских военных были «нейтрализованы» в ходе той же операции. Турция произвела эти действия в ответ на гибель 33 турецких военных, утверждает Анкара.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры в Москве не будут легкими, но, по его словам, главы государств демонстрируют намерение урегулировать ситуацию в Идлибе.

AFP напоминает, что в последние годы России и Турции удалось усилить сотрудничество по сирийскому вопросу, несмотря на то, что страны поддерживают разные стороны конфликта.

С декабря Дамаск ведет наступление в провинции Идлиб, что и спровоцировало рост напряженности в отношениях между Анкарой и Москвой. Сообщается, что за это время около миллиона мирных жителей покинули зону боевых действий в Идлибе.

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