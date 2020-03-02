Эксперты ООН обвинили Россию и Турцию в военных преступлениях в Сирии

В понедельник, 2 марта, Международная независимая следственная комиссия по Сирии (COI) опубликовала отчет о действиях сирийской армии и российской авиации в период с июля 2019 по 10 января 2020. В отчете в частности говорится о том, что при обстрелах российской авиации в Сирии погибло как минимум 60 мирных жителей.

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Отчет вышел в период обострения отношений между Турцией и Россией, хотя его данные не касаются последних событий в Идлибе, отмечает агентство France-Presse. В отчете созданной при Верховном комиссариате ООН по правам человека комиссии говорится о непосредственном участии российской авиации в двух бомбардировках провинции Идлиб и одной в пригороде Дамаска. Речь идет об июле и августе 2019 года.

«Комиссия установила, что российские самолеты принимали участие в каждом из инцидентов», – цитирует агентство France-Presse текст документа. Кроме этого, там указывается, что «российская военная авиация не направляла свои атаки на конкретные военные объекты, что равноценно военному преступлению, так как наносились слепые удары по зонам, населенным гражданскими лицами».

В отчете также указывается, что и Турцию можно привлечь к суду за серьезные нарушения международного права, совершенные так называемой «Национальной сирийской армией» (сил сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара). Согласно авторам отчета, эти нарушения связаны с уничтожением курдского населения на севере Сирии и казнью одного курдского политика. «Если будет доказано, что члены Национальной сирийской армии действовали под командованием и контролем турецких сил, то эти нарушения могут повлечь за собой уголовную ответственность командования турецкой армии», – говорится в отчете.

Международная независимая следственная комиссия по Сирии была создана в 2011 году при Верховном комиссариате ООН по правам человека.

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