В Тегеране начался суд над французскими учеными Фарибой Адельхой и Роланом Маршалем

В Тегеране начался суд над исследователями Фарибой Адельхой и Роланом Маршалем.

В Тегеране во вторник, 3 марта, открылся процесс по делу франко-иранской исследовательницы-антрополога Фарибы Адельхи и ее партнера, специалиста по Африке Ролана Маршаля. Они находятся в заключении в Иране с июня 2019 года. Как сообщил адвокат пары агентству AFP, перед судом предстала лишь Фариба Адельха.

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«У Ролана Маршаля не было никаких проблем для того, чтобы присутствовать на процессе, но его на суд не привезли, привезли только Фарибу Адельху», — заявил адвокат пары Саид Дехган.

По его словам, заседание началось за закрытыми дверями и было перенесено на неопределенный срок, а судья отказал Дехгану в ходатайстве о привлечении к защите двух дополнительных адвокатов.

60-летнюю франко-иранку Фарибу Адельху, сотрудницу Центра международных исследований (CERI) парижского института Sciences-Po и специалистку по шииту обвиняют в «пропаганде против политической системы» Исламской республики Иран и «сговоре с целью посягательства на национальную безопасность».

По последнему пункту обвинения проходит также ее партнер, 64-летний Ролан Маршаль. По этой статье ученым грозит от двух до пяти лет тюрьмы, уточняет AFP. Статья о «пропаганде» карается сроками от трех месяцев до года заключения.

Фариба Адельха и Ролан Маршаль были задержаны стражами Исламской революции в аэропорту Тегерана, куда Маршаль прилетел с частным визитом, 5 июня 2019 года.

Их задержание произошло на фоне нарастающей напряженности между Ираном и странами Запада. Об аресте Ролана Маршаля стало известно позднее — МИД Франции подтвердил эту информацию лишь в октябре.

В тюрьме Фариба Адельха объявила голодовку, которую держала в течение 49 дней. Как заявляют в парижском комитете поддержки ученых, голодовка подорвала здоровье исследовательницы. У нее серьезные проблемы с почками.

Адвокат Саид Дехган заявил в воскресенье, 1 марта, что Ролан Маршаль также чувствует себя очень плохо — «физически и психологически». Кроме того, в комитете поддержки опасаются распространяющей в Иране эпидемии коронавируса, жертвами которой стали уже 77 человек.

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