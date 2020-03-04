Amnesty: 23 ребенка были убиты силами безопасности Ирана во время протестов 2019 года

В Иране по меньшей мере 23 подростка были убиты силами безопасности в ходе акций протеста в ноябре прошлого года. Об этом говорится в расследовании международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в среду, 4 марта.

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«В последние месяцы проявилась ужасающая картина масштабов незаконного использования смертельного оружия иранскими силами безопасности. […] Не менее ужасно узнать число жертв среди несовершеннолетних, которое настолько шокирующе велико», — заявил директор Amnesty International по исследованиям по Ближнему Востоку и Северной Африке Филип Лютер.

Среди убитых детей — 22 мальчика в возрасте от 12 до 17 лет и девочка 8–12 лет. Обстоятельства их гибели были включены в новый отчет Amnesty International про убийства несовершеннолетних в ноябре 2019 года в Иране «Они убили наших детей». 12 из 23 убийств произошли, по данным правозащитников, 16 ноября, восемь — на следующий день, и еще три — 18 ноября.

В организации рассказали, что имеют в качестве доказательств фото- и видеосвидетельства, официальные акты о смерти и захоронении, рассказы свидетелей и родственников погибших. По данным правозащитников, родственники погибших получают угрозы от властей. Amnesty International призвала провести независимое расследование обстоятельств гибели детей во время массовых протестов.

Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября 2019 года, после того как на фоне экономического кризиса власти объявили о повышении цен на автомобильное топливо. Стихийные демонстрации затронули сотни городов. Власти заблокировали на несколько дней доступ к интернету. По данным Amnesty International, в ходе демонстраций погибли не менее 304 человек. США обвиняли Тегеран в гибели более тысячи человек.

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