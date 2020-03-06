У посольства США в Тунисе произошел теракт

В пятницу, 6 марта, в городе Тунисе двое неизвестных привели в действие взрывные устройства у посольства Соединённых Штатов. Есть погибшие.

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Как сообщил AFP источник в полиции, один злоумышленник подъехал к посольству США на мотоцикле, другой «хотел прорваться» в здание, но ему помешала полиция.

Ранения получили шесть человек, из них пятеро — сотрудники правопорядка, сообщило агентство со ссылкой на коммюнике МВД Туниса. Позднее стало известно, что один сотрудник полиции скончался.

В Тунисе с июня 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Оно было введено после самого масштабного теракта в истории страны, который произошел в курортном городе Сус и привел к гибели 39 человек.

В июне 2019 года в городе Тунисе в один день произошло два подрыва террористов-смертников — у патрульной машины, а также возле здания национальной гвардии и контртеррористического управления.

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