Цены на нефть упали из-за отказа России снизить добычу вместе с ОПЕК

Страны-члены ОПЕК не смогли договориться с Россией о дополнительном снижении добычи нефти. ОПЕК выступила с предложением сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки из-за экономических последствий эпидемии коронавируса. В результате отказа Москвы цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 6 марта, обвалились на 7-10%.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), чьи представители собрались в пятницу в Вене, не смогла договориться с Россией о сокращении добычи. Чтобы убрать с рынка излишки нефти, образовавшиеся из-за экономических последствий эпидемии коронавируса, ОПЕК+ предложила сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.С начала 2020 года цены за баррель разных сортов нефти снизились примерно на 30%.

Против сокращения производства нефти выступила Россия. В 2016 году нефтеперерабатывающие страны уже заключили соглашение о снижении добычи, что привело к росту цен за баррель. В этот раз Москва выступила за продление соглашения, но не за дополнительное снижение объемов добычи. В ответ ОПЕК заявила, что может рассмотреть выход из уже существующего соглашения.

После сообщения об отказе России в пятницу, 6 марта, цены на нефть упали на 7-10%.

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