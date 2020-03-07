Эрдоган поручил не пропускать мигрантов в Грецию через Эгейское море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ береговой охране пресекать попытки нелегальных иммигрантов добраться до Греции через Эгейское море. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает AFP со ссылкой на официальное заявление береговой охраны Турции.

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«По распоряжению президента мигрантам не будут выдаваться разрешения на пересечение Эгейского моря, по причине опасности этого маршрута», — говорится в заявлении. Уточняется, что береговая охрана будет блокировать мигрантов в море, а полиция и жандармерия — на земле.

Турецкая береговая охрана также заявляет, что спасла в четверг 97 мигрантов, обвинив греческую сторону в том, что они «проткнули их надувные лодки и оставили их дрейфовать в полутонущем положении». Греческие власти такие обвинения отрицают.

Ранее Турция заявила, что не будет препятствовать беженцам из Сирии переправляться в Евросоюз. Об этом Эрдоган заявил после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара сил Башара Асада погибли турецкие военные.

Накануне президент Турции встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам переговоров было объявлено о прекращении огня в Идлибе. 2 марта эксперты ООН представили отчет о военных действиях в Сирии в период с июля 2019 по 10 января 2020, обвинив Россию и Турцию в военных преступлениях.

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