Коронавирус ударил по биржевым рынкам

В понедельник, 9 марта, эпидемия коронавируса спровоцировала новый обвал мировых рынков. Стоимость нефти Brent снизилась на 23% и достигла уровня 34,66 долларовза баррель. Вслед за нефтью обвалился и рубль. Об этом сообращет агентство France-Presse.

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Биржевый рынок Лондона обвалился на 8%, такие же показатели и на миланском рынке, франкфуртский рынок обвалился на 7,4%, а парижский — на 5,7%. Министерство экономики Франции прогнозирует уменьшение ВВП на несколько десятых процентного пункта. Европейский центральный банк сообщил, что может в ближайший четверг принять меры, направленные на поддержку евро.

С момента появления коронавируса в декабре в Китае уже 99 стран оказались охвачены эпидемией, которая унесла жизни 3819 человек. Количество случаев заражения в мире достигло почти 110 000.

Накануне власти Италии ввели на севере страны карантин, в котором оказались почти 15 миллионов человек. Эта страна занимает второе место после Китая по количеству жертв. Жертвами коронавируса в Италии стали 366 человек, заразились вирусом 7375. По решению правительства, принятому в ночь с субботы на воскресенье, во всей стране до 3 апреля закрыты спортзалы, бассейны, ночные клубы и ряд других общественных мест.

Франция занимает пятое место по количеству жертв: 19 человек погибли, 1100 заразились коронавирусом. Власти запретили мероприятия с участием более 1000 человек.

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