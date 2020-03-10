США начали вывод войск из Афганистана

Глава делегации «Талибан» Абдул Гани Барадар и представитель США Залмай Халилзад во время подписания договора в Дохе. 29 февраля 2020 г.

США начали вывод своих военнослужащих с двух баз в Афганистане, сообщает во вторник, 10 марта, AFP, ссылаясь на представителя американских вооруженных сил. Вывод войск является первым этапом выполнения договора, подписанного в Дохе между США и движением «Талибан» 29 февраля.

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Одна база, с которой начался вывод войск, расположена в городе Лашкаргахе, столице провинции Гильменд на юге страны, другая — в Герате, центре одноименной провинции на западе.

Гильменд считается одним из главных бастионов талибов, здесь было совершено наибольшее количество терактов против американских и британских военных.

29 февраля США подписали мирный договор с движением «Талибан», вывод войск является первым этапом выполнения договорных обязательств. В ответ «Талибан» гарантировал, что страна не станет принимать террористов и начнет мирные переговоры с правительством в Кабуле.

Согласно договору, количество военнослужащих США в Афганистане должно к середине июля снизиться до 8600 человек. В настоящее время в стране расквартированы 13 000 американских военных.

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