ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду, 11 марта, что распространение коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как «пандемию». С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в Женеве.

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«В ближайшие дни и недели мы ожидаем роста числа заразившихся и роста числа смертей», — предупредил он.

Гебрейесус отметил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая, откуда начала распространяться эпидемия, удвоилось. А количество стран, затронутых коронавирусом, утроилось.

Тедрос Адханом Гебрейесус также осудил бездействие мирового сообщества. «Мы глубоко обеспокоены как пугающей скоростью распространения вируса, так и пугающим уровнем бездействия» в мире, отметил он.

Гебрейесус подчеркнул, что распространение коронавируса «можно контролировать», и призвал мир действовать, чтобы «сдержать» эпидемию.

Всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения COVID-19 с конца декабря 2019 года. Жертвами инфекции стали более 4000 человек.

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