Редчайшую белую жирафиху и ее детеныша убили браконьеры в Кении

Самку белого жирафа и ее детеныша убили браконьеры в Кении

Единственную обнаруженную в Кении самку белого жирафа и ее семимесячного теленка убили браконьеры в заповеднике на востоке страны. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила местная ассоциация-попечительница белых жирафов «Ишакбини Хирола».

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Тела двух жирафов «в состоянии скелетов» обнаружили в заповеднике Гариссы на востоке Кении. Специалисты предполагают, что животных убили примерно четыре месяца назад. Возможно, теперь на планете остался только один белый жираф — это другой детеныш убитой жирафихи.

В 2016 году об обнаружении белого теленка жирафа сообщали в Танзании. О его судьбе ничего не известно.

В ассоциации «Ишакбини Хирола», которая заведует кенийским заповедником, называют это ударом по мерам, принятым для защиты редчайших животных. Кенийская служба защиты дикой природы начало расследование.

Впервые белоснежную жирафиху обнаружили в Кении в 2017 году. Ее необычная пигментация вызвала большой интерес исследователей и туристов. Она родила двух детенышей, последнего — в августе 2019 года. Его убили браконьеры.

Белые жирафы — не альбиносы. Их окрас связан с лейкизмом — мутацией, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова. Эта же генетическая особенность встречается, например, у некоторых белых тигров.

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