Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы, сообщает 11 марта Reuters. Ранее его признали виновным в изнасиловании и агрессии сексуального характера.

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67-летнему бывшему голливудскому продюсеру грозило 29 лет тюремного заключения.

В феврале присяжные признали Харви Вайштейна виновным в агрессии сексуального характера в отношении бывшей ассистентки Мими Халеи в 2006 году и в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году.

Харви Вайштейн на суде не высказал раскаяния перед женщинами, насилие над которыми признал суд. Зато он высказал обеспокоенность в отношении «тысяч мужчин», к которым, по его словам, относятся «несправедливо в эпоху metoo». Он также сказал, что считал, что у него была искренняя дружба с потерпевшими.

В общей сложности более ста женщин, в том числе всемирно известные актрисы, рассказали о сексуальном насилии со стороны экс-продюсера. Сам Вайнштейн все обвинения отрицает и утверждает, что секс был по обоюдному согласию.

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