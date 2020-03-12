Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд в США из Европы из-за коронавируса

Американский президент Дональд Трамп постановил в рамках борьбы с распространением коронавируса на месяц закрыть въезд на территорию США из стран Европы. Решение вступит в силу в полночь в пятницу, 13 марта.

Американский президент Дональд Трамп постановил в рамках борьбы с распространением коронавируса на месяц закрыть въезд на территорию США из стран Европы. Решение вступит в силу в полночь в пятницу, 13 марта. Об этом американский лидер заявил во время телеобращения вечером 11 марта.

Реклама Читать далее

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф уточнил, что запрет также коснется всех граждан, посещавших Европу в срок за 14 дней до приезда в Штаты. Исключение будет сделано лишь для лиц, прибывающих из Великобритании и Ирландии.

Телеобращение Дональда Трампа pic.twitter.com/YioC9eARdP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020

Незадолго до выступления президента глава Центра по контролю и предупреждению заболеваний Роберт Редфилд заявил, что «Европа — это новый Китай», так как именно она является главным источником коронавируса для США. На данный момент в США выявлено около тысячи случаев заражения этим вирусом. Как заявил американский лидер в своем обращении, распространение вируса в Европе связано с тем, что власти не закрыли своевременно въезд из Китая, где COVID-19 был обнаружен в конце 2019 года.

После телеобращения Трампа представители Конгресса заявили о намерении выставить на голосование документ, который позволит ввести оплачиваемые больничные для заразившихся коронавирусом и предоставить бесплатные тесты для выявления вируса, так как на данный момент немногие американцы могут позволить себе их пройти.

Агентство France-Presse в четверг, 12 марта, сообщает, что месячный запрет на въезд в США для европейцев станет настоящей «катастрофой» для французских туроператоров. «Это катастрофа. Непонятно, туры в каких направлениях мы можем теперь предлагать», — приводит агентство слова главы французской федерации туроператоров Рене-Марка Шикли. По некоторым оценкам, введенная в Штатах мера может коснуться около 100 тысяч человек. Всего же в ближайшие три месяца поездки в Соединенные Штаты планировали от 300 до 400 тысяч французов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться