Роскосмос и ЕКА отложили запуск совместной миссии на Марс

Европейское космическое агентство и Роскосмос отложили запуск совместной миссии «ЭкзоМарс» до 2022 года. Об этом говорится в совместном заявлении агентств, опубликованном в четверг, 12 марта.

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По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, одной из причин стало распространение коронавируса, из-за которого рабочие поездки стали практически невозможны.

Российско-европейская миссия по исследованию Марса должна была стартовать летом. В феврале 2020 года в Каннах завершились испытания аппарата, в ходе которых проверялась его устойчивость к различным неблагоприятным факторам, с которыми он может столкнуться на пути к Марсу. Специалисты ЕКА и Роскосмоса пришли к выводу, что требуется дополнительная проверка пригодности частей модуля. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире агентства они были вынуждены временно перенести необходимые дополнительные исследования.

«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата „ЭкзоМарс“, а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия», — подчеркнул Дмитрий Рогозин, слова которого приводятся в официальном заявлении Роскосмоса.

Известно, что одной из задач миссии «ЭкзоМарс» станет поиск следов жизни на Марсе и изучение различных форм и периодов существования воды. Аппарат, которые готовится к запуску, состоит из двух модулей — марсохода «Розалинд Франклин» и посадочной платформы «Казачок». Он также оснащен бурильной установкой и специальной лабораторией. «ЭкзоМарс» должен стать первой миссией, которая позволит вести поиск признаков жизни на глубине до двух метров под поверхностью Красной планеты.

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