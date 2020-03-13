Глава ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о перемещении эпицентра пандемии коронавируса Covid-19 в европейские страны. Как сообщает AFP, об этом он заявил в пятницу, 13 марта, во время пресс-конференции в Женеве.

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По данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. Суммарно в странах Европы зафиксировано больше всего случаев заражения и летальных исходов, чем во всех остальных странах мира вместе взятых, если не считать Китая, где эпидемия пошла на спад.

«Невозможно сказать, когда наступит пик [пандемии] на мировом уровне. Мы надеемся, что лучше это будет раньше, чем позже […]. Это будет зависеть от реакции стран на первые случаи появления [коронавируса], от жесткости мер, которые будут приняты», — заявила Мария Ван Керхов исполняющая обязанности главы подразделения ВОЗ по новым болезням.

Сильнее всего в Европе затронуты Италия (15 113 заболевших, 1016 умерших), Испания (4209 заболевших, 120 умерших), Франция (2876 заболевших, 61 погибший), Германия (2369 заболевших, трое погибших), Великобритания (1642 заболевших, 41 погибший).

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