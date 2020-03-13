США нанесли удары по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

Вечером 12 марта Соединенные Штаты нанесли авиаудары по позициям проиранской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» «по всему Ираку», сообщается в официальном заявлении Пентагона.

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Подчеркивается, что удары были высокоточными, носили «оборонительный, пропорциональный характер» и стали ответом на угрозу, создаваемую шиитскими группировками, которые продолжают атаковать базы международной коалиции.

«Удары были нанесены по пяти складам с оружием, что значительно ухудшило способность (группировки) проводить атаки на силы коалиции, которые проводят (антитеррористическую) операцию „Непоколебимая решимость“», — говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

В Пентагоне напомнили, что в результате ракетного обстрела военной базы «Кэмп Тадж» недалеко от Багдада 11 марта погибли двое американских и один британский военнослужащий, еще 14 военных получили ранения. Отмечается, что этот обстрел стал последним в серии атак на силы коалиции в Ираке со стороны проиранских группировок.

Глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что США не потерпят атак на своих граждан, на свои интересы и на своих союзников. «Как мы продемонстрировали в последние месяцы, мы предпримем любые действия, необходимые для защиты наших сил в Ираке и регионе», — добавил он.

В Багдаде сообщили, что американскими ударами были задеты четыре объекта, где были дислоцированы иракские полицейские и военные, передает Reuters. По данным армии, в результате американских авиаударов погибли три иракских солдата, трое полицейских и один гражданский. Местные религиозные власти отмечают, что был задет и строящийся гражданский аэропорт в священном для шиитов города Кербела.

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