Коронавирус «перенес» суд по делу о коррупции: процесс над премьером Израиля отложен

Суд над Нетаньяху: из-за коронавируса премьер-министр получил «передышку» как минимум до конца мая.

Суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинениям в коррупции и мошенничестве, перенесен из-за коронавируса. Процесс, который должен был начаться в ближайший вторник, 17 марта, пока отложен на конец мая.

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«Ввиду распространения коронавируса и согласно инструкциям, ограничивающим работу судов только срочными делами, решено перенести первое заседание на 24 мая», — цитирует AFP коммюнике суда в Иерусалиме, опубликованное в воскресенье, 15 марта.

Накануне министр юстиции Израиля Амир Охана издал распоряжение о переходе израильских судов на работу «в режиме чрезвычайной ситуации» на ближайшие 24 часа с возможностью продления.

Как сообщило издание The Jerusalem Post, согласно этому распоряжению все несрочные судебные заседания, за исключением слушаний о залоге и слушаний в Верховном суде, должны быть перенесены.

Биньямин Нетаньяху — первый глава правительства Израиля, которому было предъявлено обвинение и чье дело было передано в суд в ходе исполнения им премьерских полномочий.

Как сообщало агентство ТАСС, его обвиняют в коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия по трем уголовным делам.

Сам господин Нетаньяху заявляет о своей невиновности и называет уголовное преследование «охотой на ведьм».

Сейчас Нетаньяху все еще ведет переговоры о формировании нового правительства после прошедших 2 марта повторных парламентских выборов, результаты которых, как сообщали «Ведомости», принуждают его к переговорам с оппозицией.

В субботу, 14 марта, премьер снова призвал своих политических оппонентов к срочному формированию «правительства национального единства» для противодействия кризису, вызванному распространением коронавируса.

Кроме того, как сообщал телеканал RTVI, Нетаньяху объявил о новых чрезвычайных санитарных мерах, включающих закрытие как минимум до 19 апреля большинства ресторанов и торговых центров по всей стране. Ранее в Израиле уже закрыли детские сады, школы и университеты.

К воскресенью, 15 марта, число заболевших COVID-19 в стране достигло 200 человек, передает 9 канал со ссылкой на Минздрав Израиля.

Общее число заболевших в мире к утру воскресенья составляло 156 400.

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