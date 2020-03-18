В Новой Зеландии легализовали аборты

Новозеландский парламент в третьем чтении принял законопроект о легализации абортов. Об этом в среду, 18 марта, сообщает издание New Zealand Herald.

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Ранее аборт входил в новозеландский Закон о преступлениях, действующий с 1970 года. Другой закон — 1961 года — предусматривал, что при некоторых обстоятельствах за прерывание беременности можно было получить реальный тюремный срок до 14 лет. Несмотря на то, что подобного прецедента в истории Новой Зеландии не было, министр юстиции страны Эндрю Литтл счел необходимым поддержать изменения этих законов.

Исключение аборта из списка наказуемых деяний было одним из предвыборных обещаний новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн. В пользу принятия законопроекта проголосовали 68 парламентариев, против выступил 51 человек. Теперь генерал-губернатор Новой Зеландии должен получить королевскую санкцию для того, чтобы новый законопроект вступил в силу.

«Отныне аборты будут рассматриваться как медицинский вопрос. Согласно действовавшему ранее законодательству, женщины, желавшие сделать аборт, сталкивались с множеством препятствий», — заявил министр юстиции Новой Зеландии, его слова приводит AFP. Он выразил надежду на то, что после легализации женщины смогут легче и быстрее получать должную медицинскую помощь.

Агентство France-Presse напоминает, что до легализации необходимыми условиями для получения разрешения на аборт были риск для физического или психического здоровья женщины или отклонения в развитии зародыша. Также операции разрешались, если зачатие произошло в результате инцеста. Глава ассоциации за право на аборты Abortion Law Reform Association of New Zealand (Alranz) Терри Белламак отмечала, что для получения медицинской помощи новозеландкам приходилось врать врачам о своем состоянии.

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