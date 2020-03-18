Коронавирус: фондовые рынки обвалились второй раз за неделю

18 марта на фондовых рынках произошел новый обвал, второй за текущую неделю. Цена нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Предыдущий обвал на биржах случился в понедельник 16 марта.

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В среду, 18 марта, на торгах Лондонской биржи цена нефти марки Brent преодолела «психологический» рубеж, опустившись ниже 25 долларов за баррель (24,75). Такой низкий уровень цен был только в мае 2003 года. На рынки давят пандемия коронавируса и жесткие ограничения из-за заболевания, введенные многими странами. Падение цен на нефть продолжается с момента развала сделки ОПЕК+ 9 марта.

В России из-за пандемии неуклонно растут курсы доллара и евро по отношению к рублю. Так на Московской бирже курс доллара поднялся выше 80 руб., евро превысил 88 руб. впервые с февраля 2016 года. В связи с эти российский Центробанк объявил о приостановке закупки валюты по бюджетному правилу, а позднее начал продажу валюты.

На мировых биржах уже несколько дней подряд отмечается падение. В Европе утром биржи открылись падением, а к концу дня основные европейские индексы потеряли от 3% до 5%. В США Уолл-Стрит при открытии снизилась более чем на 5%. Индекс Московской биржи потерял больше 5% и составил 2112 пунктов. Индекс РТС потерял почти 11% и составил 832 пункта.

Индекс парижской биржи CAC 40 обвалился почти на 6% до самого низкого уровня с июня 2013 года.

Многие аналитики прогнозируют, что в первой половине 2020 года мировая экономика перейдет к рецессии. Последняя мировая рецессия случилась в 2008-2009 годах в момент финансового кризиса, вызванного развалом ипотечного рынка в США.

Тем не менее, в Morgan Stanley и Goldman Sachs ждут возврата к росту мировой экономики во второй половине года.

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