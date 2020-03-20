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Ватикан отпустил грехи заболевшим COVID-19 и врачам

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Туристы в Ватикане. 09.03.2020
Туристы в Ватикане. 09.03.2020 REUTERS/Remo Casilli
RFI

Католическая церковь в пятницу, 20 марта, объявила об «особом даре индульгенции», которая будет предоставлена «верующим, страдающим от болезни COVID-19», а также медицинским работникам, членам их семей и всем кто заботится о больных, «в том числе посредством молитвы».

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Как сообщил портал Vatican News, решение отпустить грехи вышеперечисленным категориям граждан было принято Верховным Трибуналом Апостольской Пенитенциарии.

Новость дополняется.

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