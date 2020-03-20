Ватикан отпустил грехи заболевшим COVID-19 и врачам
Опубликовано: Отредактировано:
Католическая церковь в пятницу, 20 марта, объявила об «особом даре индульгенции», которая будет предоставлена «верующим, страдающим от болезни COVID-19», а также медицинским работникам, членам их семей и всем кто заботится о больных, «в том числе посредством молитвы».
Реклама
Как сообщил портал Vatican News, решение отпустить грехи вышеперечисленным категориям граждан было принято Верховным Трибуналом Апостольской Пенитенциарии.
Новость дополняется.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться