Ватикан отпустил грехи заболевшим COVID-19 и врачам

Туристы в Ватикане. 09.03.2020 REUTERS/Remo Casilli

RFI

Католическая церковь в пятницу, 20 марта, объявила об «особом даре индульгенции», которая будет предоставлена «верующим, страдающим от болезни COVID-19», а также медицинским работникам, членам их семей и всем кто заботится о больных, «в том числе посредством молитвы».