Одни дома: карантинные советы родителям и детям для сохранения семьи и рассудка

Как родители в разных странах развлекают детей во время карантина в школах и детсадах, продолжают работать и не сходят с ума сами

Из-за эпидемии коронавируса во многих странах Европы закрыли на карантин школы и детские сады, миллионы работающих родителей сейчас придумывают, чем занять детей в изоляции и как самим не сойти с ума. Мамы из США, Германии, Польши и России рассказали RFI о жизни в новой реальности.

Реклама Читать далее

Москва, Россия

Мария Протопопова — сотрудница туристической компании, мать двух дочерей: Алисе 10 лет, Ане почти 6 лет. День рождения младшей они будут отмечать в условиях рекомендованного карантина.

Карантин. «Нам разрешили ходить всю эту неделю в школу, Алиса в третьем классе, половина ее одноклассников продолжает посещать уроки. С субботы школа закрывается официально, но есть приписка мелкими буквами, что для учеников 1- 4 класса будет введена дежурная группа. То есть дети с 6 до 10 лет будут сидеть в одной группе. Понятно, что это сделано для родителей, которым не с кем оставить детей. Но странно называть это карантином, нельзя быть немножко беременной. Садики у нас продолжают работать. Мэрия рекомендовала их закрыть, но это не обязательно».

Учеба. «Теоретически у нас может быть организовано онлайн-обучение, но пока непонятно, как это делать. Учителя говорят, что у них нет ни программ, ни платформы, на которой это можно делать. Для начальной школы это не критично, а вот что делать тем, кому сдавать ЕГЭ, непонятно».

Деньги. «Мне предстоит жить на четверть от своего обычного дохода. Я работаю в крупной туристической компании в сегменте luxury. Сейчас никто не покупает туры, клиенты приходят только, чтобы забрать деньги. Мы все хотим, чтобы наша компания выжила, и поэтому договорились, что работодатель будет платить половину оклада. Проценты от продажи туров составляли половину моего дохода. Их я сейчас не получаю, потому что продавать туры почти некуда — остались только Мальдивы.

Расходы сейчас тоже уменьшатся. Я не буду водить Аню в детский сад, но платить продолжу, половину суммы — это 23000 рублей. Нас очень просили войти в положение, детсаду нужно платить и за аренду, и зарплаты нянечкам, воспитателям. Если мы все перестанем платить, им просто не на что будет жить. И я не буду требовать возврата денег за все кружки и секции, куда мы ходим. Меня 30 тысяч рублей, которые мне могли бы вернуть, не спасут, а люди могут разориться. Моя компания в такой же ситуации, мы тоже просим своих клиентов просто перенести тур. Я хочу, чтобы после коронавируса бизнес выжил».

Развлечения. «Нам предстоит провести с детьми дома 3 недели. Я купила ящик кавы, чтобы делать детям счастливую мать (смеется). У детей будет онлайн-обучение. Будем смотреть выступления в Венской опере, в Метрополитен-опере. Будем вместе готовить. Но пока мы продолжим ходить везде: в рестораны, в кино, пока их не закрыли. Я изолировала человека, который находится в группе риска — мою пожилую маму. Мы готовы заразиться вирусом и переболеть им, выработать к нему иммунитет, и совершенно не боимся заболеть. У нас работают рестораны, детские площадки, у нас работает метро. И пока у нас работает метро, я считаю смешным закрытие любого общественного места на карантин».

«Мы готовы заразиться вирусом и переболеть им, выработать к нему иммунитет, и совершенно не боимся заболеть» REUTERS - LAUREN YOUNG

Бремен, Германия

Анастасия Дуис — владелица магазина винтажной дизайнерской мебели и скандинавских аксессуаров, мать двоих детей: Францу 2 года, Фриде 6 лет.

Карантин. «Мы переехали в Бремен из Мюнхена всего месяц назад и еще не успели обзавестись друзьями. Школу Фриды закрыли на карантин в начале недели. Мы вышли гулять и увидели переполненные детские площадки. Конечно, я не поведу туда детей. Родители там тоже не соблюдали никакой дистанции, а вот в уединенных местах люди смотрят друг на друга с подозрением. Не дай бог чихнуть. Я читаю в соцсетях, как в других городах и странах люди стараются помогать друг другу, пожилым, — здесь я этого не вижу.

Во вторник, 18 марта мы с детьми должны были улететь к моим родителям в Латвию. У них там дом у моря, в довольно уединенном месте, но в день отлета Латвию закрыли, рейс отменили. Может быть, и к лучшему: я сейчас понимаю, что по отношению к родителям это было довольно легкомысленное решение».

«Мы соблюдаем режим, встали, умылись, обязательно переоделись из пижам в нормальную одежду» REUTERS - YVES HERMAN

Учеба. «Никакого онлайн-обучения у нас нет, обещают присылать домашние задания по e-mail, это, вероятно, будет пара страниц текста для чтения. Но пока нет и этого. Мне кажется, что немецкая система обучения не приспособлена к таким вещам».

Деньги. «Я сейчас не зарабатываю. Мне сейчас нужно оформить документы на закрытие магазина в Мюнхене, иначе я не смогу открыть новый здесь, в Бремене. Но с двумя детьми мне просто некогда этим заняться. Я сейчас вздохнула с облегчением что у меня нет магазина: мне бы уже пришлось платить за аренду помещения, при этом торговать я не смогла бы — все закрыто из-за карантина. Да и кому в эти дни нужна дизайнерская мебель! Это же не туалетная бумага! Я сейчас сижу с двумя детьми одна, у мужа работа в Швейцарии, в сфере кинопроизводства. Съемки заморожены, но его части работы это не коснулось.

Школа у нас бесплатная. Францу 2 года, мы пока не отдавали его в детсад. И мы не теряем деньги. Моя подруга платит за садик порядка 500 евро в месяц. Несмотря на то, что детсады закрыты, платежи не отменили, родителям объяснили, что воспитатели должны получать зарплату, невзирая на карантин. Может быть позже что-то изменится».

Развлечения. «Мы соблюдаем режим, встали, умылись, обязательно переоделись из пижам в нормальную одежду, иначе это будет „тюлений день”. Завтракаем, и после этого я занимаюсь с Фридой уроками — учу сама тому, чему могу по школьной программе, и еще мы занимаемся русским языком.

У нас есть маленький садик — и это был большой бонус, есть куда выплеснуть энергию. Фрида очень грустит, ей не хватает общения, и она подстрекает младшего к разным шалостям. Завтра я собираюсь шить занавески, буду учить шить ее на швейной машинке.

А вот с Францем нет никаких проблем, ему хватает его машинок. И он даже сам стал изобретать какие-то свои игры, карантин скорее развил его творческие способности».

Готовить три раза в день — тоже отличное развлечение. Мальчики ищут рецепты под продукты в холодильнике — и потом вместе готовим. REUTERS - BERNADETT SZABO

Нью-Йорк - Уэст Палм Бич, США

Мария Леви — сценаристка, двое сыновей: Роберту 17 лет, Дэниелу 5 лет (имена изменены по просьбе собеседницы — прим. RFI)

Карантин. «Наши сыновья учатся в частной школе в Нью-Йорке. На прошлой неделе, 9 марта, ее закрыли на карантин в числе первых: у одного из старшеклассников заподозрили коронавирус. Выяснили, что мальчик здоров, но школу так и не открыли. Муж у меня финансист, привык просчитывать все риски, он был уверен, что китайский и европейский сценарий так или иначе повторится в Нью-Йорке. И он оказался прав. Ровно через неделю власти города и штата полностью закрыли и бесплатные школы. Вопрос с public school был сложный: там бесплатно кормят детей из малоимущих семей, а каникулы начинаются только в апреле, ближе к Пасхе, в частных школах они идут с 15 марта. Бесплатные школы закрыты до 20 апреля, но ходят слухи, что учебный год уже закончился и занятия в прежнем режиме до лета не будут восстановлены. Мы подумали, что сидеть вчетвером в тесной городской квартире не самое правильное решение, муж схватил детей и увез их к океану, во Флориду, у нас там дом. Я присоединилась через неделю, мне нужно было завершить дела в городе. Во Флориде мы пока можем выходить из дома. Тут можно не встретить ни одной живой души за километр».

Учеба. «Школа готовится к обучению онлайн на полном серьезе. То есть после формальных каникул нам начнут приходить приглашения на онлайн уроки через какой-нибудь zoom и домашние задания. Первое онлайн занятие с русской школой (мы берем там уроки русского и математики) уже было, и оно провалилось — сын потерял интерес на третьей минуте, и дальше мне объясняли всю домашнюю работу. Дэниелу от учителя фортепиано пришло новое онлайн расписание и настоятельная просьба подключиться, даже если нет инструмента. Как это будет происходить, пока не могу понять. Младший наш к айпаду в принципе не приучен. Для Роберта онлайн-обучение уже не настолько принципиальный момент. Старшеклассники уже сдали все экзамены в колледжи и ждут результатов до 1 апреля. Последний месяц в школе всегда был расслабленным для выпускников. Еще, говорят, могут отменить Prom (выпускной бал — прим. RFI). Все шутят про выпускной по FaceTime».

Деньги. «Муж может работать из дома. Я сейчас в запланированном отпуске. Дети занимаются спортом, за бассейн и гольф мы заплатили вперед. Но все это закрыли. О возврате денег речи нет».

Развлечения. «Я заказала кучу онлайн-книжек с лабиринтами и пазлами, нашла на чердаке очень старый CD-плеер, купила на Amazon книжки с дисками, Дэниелу больше всего нравится вставлять диски и одновременно читать. Видела, что в супермаркете по случаю возможного карантина повесили у кассы много мелких игрушек для совместного развлечения: мини настольный теннис, мини баскетбольный сет. Купила нам теннис. Готовить три раза в день — тоже отличное развлечение. Мальчики ищут рецепты под продукты в холодильнике — и потом вместе готовим. Вафли на одном яйце (яйца сейчас в дефиците), все виды пасты, кекс из бананов, которые скуксились на третий день их изоляции в миске. По телевизору смотрим детские фильмы — частями по полчаса — растягиваем один на два дня. Ну и, конечно, бассейн. Младший счастлив абсолютно, он носится с нашей собакой по саду, плавает, учиться ему не хочется».

«Детсад Арсения проводит онлайн-занятия. Например, нам прислали сказку, написанную от лица коронавируса. Это такие комиксы, которые описывают правила поведения сейчас» REUTERS - AMANDA PEROBELLI

Краков, Польша

Мария Дранишникова — журналист, двое сыновей: Арсению 4 года, 9 месяцев, Севе 17 месяцев.

Карантин. «Детсады и школы у нас закрыли 16 марта. Но пока сложностей никаких нет. Я работаю из дома, а у мужа ввели в офисе смены — часть сотрудников трудится до обеда, другая после полудня. Соответственно, мы тоже распределяем время между собой: кто не трудится, тот занимается с детьми. И еще нам помогает моя подруга, она приходит на несколько часов в день. Если введут жесткий карантин, будем работать с мужем посменно: 3 часа он, 3 часа я. Также будем зарабатывать, пока сыновья спят. Придется быть эффективнее».

Учеба. «Детсад Арсения проводит онлайн-занятия. Например, нам прислали сказку, написанную от лица коронавируса. Это такие комиксы, которые описывают правила поведения сейчас — почему не надо ходить в гости, как мыть руки и так далее. На ближайшее онлайн-занятие велели принести крахмал, морковку и гель для душа. Надеюсь мне не надо будет в этом участвовать (смеется)».

Деньги. «Мы с мужем оба продолжаем работать. Детсад до 5 часов в день с утра бесплатный. Дополнительное время стоит 1 злотый в час, плюс еда и какие-то занятия. За это мы платили 250-450 злотых, в зависимости от посещаемости. Плата за ясли фиксированная — около 450 злотых в месяц. Но государство при наличии ВНЖ (вида на жительство — RFI) платит пособие за каждого ребенка — 500 злотых, соответственно и детсад, и ясли для нас бесплатные. Уже оплаченные занятия обещают раскидать до конца года».

Развлечения. «Пока никаких дополнительных развлечений придумывать мне не приходится. Мы играем как и прежде, разве что поем чаще. На крайний случай у меня есть шпаргалка: после введения карантина из детсада сразу прислали список „чем развлечь ребенка”».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться